Si è chiusa la sue giorni del RDS summer festival che ha animato l’arena di Capo Peloro con le voci più conosciute della radio e dei cantanti che si sono alternati sul palco colorato.

Luci e giochi di firme anche nel collage che ha accolto i partecipanti che hanno riempito l’area sotto il palco. La prima serata ha visto l’esibizione di Baby K, Aka7Seven, Effetto Domino, Skelters, La Ragione giusta e Astol che per oltre tre ore hanno fatto ballare e cantare tutti. Ad intrattenere la folla ci ha invece pensato il dj set d’apertura di Rino De Niro e Ricky Battini. Quindi sul palco Samara Tramontana e Luca Campolunghi, voci di Rds next, hanno accolto Skelters e La ragione giusta. Sergio Friscia, Baz e Rossella Brescia hanno lasciato il palco ad Aka7even. “Perfetta così”,“Rock’n’roll” e “Mi manchi”, “Loca” hanno trasformato Capo Peloro in una discoteca a cielo aperto che ha poi visto salire sul palco con Baby K con le sue “Voglio ballare con te” “Playa”, “M’ama non m’ama”,“Da zero a cento” e “Roma-Bangkok”,

E anche la seconda sera dopo l’avvio targato dal duo Rino De Niro e Ricky Battini ha poi visto ballare e cantare il pubblico sulle note dei grandi successi di ieri e di oggi mixati da Eduardo Montefusco. Nell’opening della serata presentati da Samara Tramontana e Luca Campolunghi si sono esibiti gli emergenti siciliani Babele, Sabbia e La Ragione giusta che replica l’esibizione della prima serata. Ad infiammare gli animi Tommaso Paradiso che non si è sottratto al calore del pubblico e ha regalato le canzoni che lo hanno fatto conoscere. Con lui sul palco anche Federico Baroni e Cioffi.