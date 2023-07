Hanno preso il via ieri sera, con la presentazione di “Giacomo il Figlio del Tuono, Uomo, Apostolo, Pellegrino” a cura del Gruppo di S. Giacomo, gli eventi e le manifestazioni allestite per le festività del Santo Patrono di Galati Mamertino S. Giacomo.

Dal 22 fino al 25 Luglio sono stati messi in campo degli appuntamenti, realizzati in collaborazione con la Parrocchia, con il Gruppo di S. Giacomo e con le attività commerciali, che allieteranno i festeggiamenti in onore di S. Giacomo. “Colgo l’occasione per augurare ai cittadini residenti, a quelli che vivono lontano, ai visitatori e ai devoti di S. Giacomo, di trascorrere queste giornate di Festa in serenità e spensieratezza – afferma il Sindaco galatese Vincenzo Amadore -“.

Questa sera è previsto alle ore 22:00 in Piazza San Giacomo lo “Square Party – Summer Edition”, con Lulu Fazio Dj, Lunedì 24 Luglio si terrà alle ore 21:00, invece, il Saggio “La Sirenetta” della Studio Dance and Sport di Melissa Agostino. Infine Martedì 25 Luglio, il giorno della Festa di S. Giacomo, si svolgerà il “Luciano Fraita Show” e i festeggiamenti si concluderanno alle ore 24:00 con lo sparo dei fuochi artificiali.