Avviati i lavori per il restyling del pontile di Patti Marina e di tutta l’area circostante. Finalmente, seppur in piena stagione estiva, ma i disagi non dureranno a lungo.

Nel rispetto del cronoprogramma firmato e sottoscritto fra l’Ente pattese e i funzionari dell’Assessorato Regionale della Pesca Mediterranea, i lavori dovrebbero essere ultimati entro la data del 13 di agosto. «Finalmente stiamo per restituire una porzione importante di spiaggia che negli anni era stata aggredita dall’incuria e dall’abbandono – ha affermato il sindaco Gianluca Bonsignore – completando un percorso che ripaga l’impegno e qualifica le azioni amministrative».

Vedere i cantieri aperti, nonostante cozzino con lo scenario della bella stagione e dei bagnanti al mare, di contro significa la risoluzione di un susseguirsi di intoppi. Il progetto, infatti, ha alle spalle un’ammatassata cronistoria, con tanto di somme erogate dalla Regione siciliana e poi richieste indietro per un vizio di forma. Malgrado l’ammissione del progetto nel 2012 e lavori completati due anni dopo, in fase di collaudo risultò mancare il nulla osta del Genio Civile di Messina, cosa che portò il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea alla revoca del finanziamento notificata al Comune di Patti nel 2019.

Riguardando l’area di approdo, l’incomoda vicenda ha contribuito negli anni ad inficiare i collegamenti con le Isole Eolie, pur considerando la posizione baricentrica occupata da Patti, allaccio nevralgico per tutta l’area nebroidea che, con il nuovo intervento, potrà riguadagnare le storiche tratte. Intanto, il fondo di 221.540,72 euro consentirà il miglioramento delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature delle postazioni per la vendita all’asta del pesce sbarcato, siti nell’esistente approdo per pescherecci di Patti Marina.

Inoltre, verrà sostituita la pavimentazione in legno ormai deteriorata, installati box prefabbricati adibiti a magazzino frigorifero, messi a dimora degli esemplari di palme, unitamente a cestini e panchine da disporre all’interno del piazzale Alioto, oltre ad attrezzature varie necessarie per la vendita del pesce e all’efficientamento energetico delle sale d’asta. Infine, a salvaguardia di tutta la porzione oggetto d’intervento, verrà installato un impianto di videosorveglianza che doterà il waterfront di 15 telecamere, oltre a due grossi fari che illumineranno l’arenile.