Un vastissimo incendio ha colpito la Riserva Naturale Orientata “Lago Soprano”. Un duro colpo per la vegetazione: distrutto un canneto, stessa sorte per diverse abitazioni delle vicinanze.

Case, campagne, vegetazione e anche fauna. Sul grave fatto è intervenuto il consigliere comunale Daniele Territo che ha espresso “profondissimo dispiacere per l’accaduto. Un danno immenso, una catastrofe dovuta alla storica incuria e negligenza – denuncia Territo – dell’Ente Gestore (ex Provincia) che non ha mai provveduto alla prevenzione di simili eventi.

Tutta la mia vicinanza ai proprietari delle abitazioni e delle terre distrutte. A loro dico che il nostro impegno volto a far ottenere la gestione della riserva al Comune di Serradifalco procede incessantemente e che simili eventi ci spronano a perseguirlo con ancora più interesse affinché ciò avvenga al più presto. Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Forestali e le forze dell’ordine tutte per il lavoro svolto nel tentativo di ridurre i danni”.