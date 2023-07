Migliorano le condizioni del piccolo Valerio, caduto venerdì scorso da un terrazzo a Villafranca Tirrena. Serve ancora prudenza, ma tutto lascia ben sperare. Le preghiere, la vicinanza alla famiglia, il grande affetto con cui il bambino e i suoi cari sono stati circondati, il lavoro dei medici. Tutto sta dando i suoi frutti.

Ieri, intanto, la famiglia ha affidato ai social le sue sensazioni, la sua riconoscenza verso chi si è prodigato in queste ore di profonda angoscia. Parole semplici, ma incisive, forti, che esprimono sentimenti veri e autentici.

Intanto un ringraziamento al Sindaco Cavallaro “per il suo impegno insieme alla moglie per l’importante appoggio umano e affettuoso nei miei confronti, pur non conoscendolo personalmente, tranne un semplice buongiorno”.

Un ringraziamento è stato rivolto al personale dell’ambulanza Boccetta-Castanea-Margherita: “Un elogio al dottor Sergio De Francesco, agli operatori della centrale operativa 118, all’equipaggio dell’elisoccorso, dott. Nino La Malfa e inf. Vincenzo Andaloro, per tempestività e professionalità. Alle persone che tempestivamente hanno dato il primo soccorso ed allertato il 118. Alla polizia municipale e i Carabinieri della piccola comunità di Villafranca Tirrena. Ai dottori e personale sanitario del Policlinico Universitario di Messina. E tutti quanti amici e dottori che si sono impegnati per la vita del mio piccolino”.

E infine: “Un ringraziamento affettuoso anche alle persone virtuali di Facebook per l amore e le belle parole di cuore che hanno espresso nei suoi confronti, il bimbo ancora non è fuori pericolo, ma la diagnostica fa ben sperare. Scusate se non ho inserito tutti i nomi o omesso di aver dimenticato di ringraziare qualcuno… è un momento un po’ delicato…ci vuole una forza d’animo per andare avanti…GRAZIE”.

Forza Valerio, Villafranca ti aspetta e ti vuole tanto bene!