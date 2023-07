Indaga la Squadra Mobile della Questura di Messina per ricostruire le fasi, le dinamiche e le cause di un grave fatto di sangue verificatosi ieri sera a Messina, intorno alle 23.

Un uomo è stato attinto da un colpo di pistola a una gamba sul Viale Europa, nei pressi del Mercato Zaera. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i poliziotti per avviare immediatamente le indagini. L’uomo è stato soccorso e accompagnato all’Ospedale Piemonte.