Fino al 30 agosto la cittadinanza messinese può presentare proposte su come spendere i circa 110.000 mila euro messi a disposizione dalla legge regionale che obbliga tutti i Comuni Siciliani a utilizzare almeno il 2% dei trasferimenti regionali annui con forme di democrazia partecipata, cioè coinvolgendo i cittadini nella scelta delle azioni di interesse comune da realizzare.

Il processo di democrazia partecipata 2023 è stato aperto in città lo scorso 30 giugno con la pubblicazione, da parte del Comune di Messina, dell’avviso che invita la cittadinanza a presentare proposte. A questo link https://www.spendiamolinsieme.it/comune/messina/?anno=2023 possono essere consultati il regolamento e l’avviso pubblico che disciplinano il processo messinese.

Per favorire la più ampia partecipazione in città, il progetto “Spendiamoli Insieme”, nato per promuovere in tutta la Sicilia un buon utilizzo dei fondi previsti dalla legge regionale 5/2014 (e successive modifiche), organizza a Messina, in collaborazione con numerose associazioni locali e con il CESV Messina ETS (Centro Servizi per il Volontariato), sei assemblee pubbliche, una per ciascuna municipalità. Le sei assemblee saranno l’occasione per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle modalità di partecipazione, rispondere alle domande e ai dubbi delle persone che parteciperanno e per avviare un confronto e un ragionamento comune su opere e servizi che possano rispondere ai desideri e ai bisogni della comunità.

Ecco le date e i dettagli delle prime due assemblee pubbliche, le date dei prossimi incontri in altre zone di Messina verranno comunicate a breve. Assemblea pubblica nel territorio della I Municipalità

Mercoledì 26 luglio, ore 18.30

Piazza antistante Chiesa Normanna di S.Maria di Mili San Pietro

Organizzazione a cura di “Spendiamoli Insieme”, in collaborazione con il Consiglio della I Municipalità, la Parrocchia di Mili San Pietro, l’associazione CTG Lag Proteggiamo la Naturae, la Pro Loco Messina Sud, l’associazione Ionio Circolo Arci e il CESV Messina.

Assemblea pubblica nel territorio della V Municipalità

Giovedì 27 luglio ore 18.30

Villa Comunale Albert Sabin

Organizzazione a cura di “Spendiamoli Insieme”, in collaborazione con il Circolo Arci Paradiso per Tuttə e il CESV Messina.

Da tre anni “Spendiamoli Insieme”, il progetto dell’associazione Parliament Watch Italia, si occupa di monitorare l’utilizzo dei fondi della legge regionale sulla democrazia partecipata in Sicilia. Sul sito internet www.spendiamolinsieme.it ogni cittadino e ogni cittadina può informarsi su se e come il proprio Comune attiva i processi di coinvolgimento della cittadinanza, secondo quanto previsto dalla normativa. Inoltre, “Spendiamoli Insieme” sostiene e accompagna enti locali, associazioni, cittadini e cittadine che ne facciano richiesta nell’attivazione a livello locale di processi partecipativi finalizzati all’utilizzo dei fondi di democrazia partecipata che siano giusti, inclusivi ed efficaci.