Milazzo – Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “S. D’Arrigo” di Venetico protagonisti della prima serata dell’edizione 2023 del Milazzo Film Festival.

Nella splendida cornice dell’Atrio del Carmine, tra i vari cortometraggi in concorso nella categoria Sea Protection, uno spazio è stato riservato all’omaggio ad Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera che il 26 settembre 2020 perse la vita nel mare in tempesta di Milazzo per porre in salvo quella di due giovani.

Sono stati proiettati tre brevi cortometraggi realizzati da alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo “S. D’Arrigo” di Venetico, frutto del loro impegno e della loro fantasia per partecipare al Concorso “Semper Paratus” che quest’anno aveva come tema l’accoglienza dei migranti: “Il mare” di Maria D’Amico, “L’isola dell’empatia” di Tommaso De Nigris e “Uniti nelle differenze” di Elena Crisafulli, Ludovica Cutugno, Benedetta Maria Giordano Benedetta e Elena La Fauci.

Ad accompagnare a questo evento gli alunni, visibilmente emozionati, c’erano la signora Tindara Grosso, vedova del compianto Aurelio Visalli, che ha ringraziato la Dirigente dott.ssa Laura Aliberti e l’assessore del Comune di Milazzo Antonio Nicosia per la possibilità che le è stata data di mantenere vivo il ricordo del marito, e la professoressa Daniela Russo, che ha illustrato il percorso seguito dagli alunni per giungere al prodotto finale.

“Questo breve spazio, -commentano dall’istituto – inserito all’interno di una manifestazione di più ampio respiro, testimonia e conferma l’impegno dell’Istituto Comprensivo “S. D’Arrigo” di Venetico a potenziare le competenze civiche dei suoi alunni che spesso si confrontano e mettono in gioco su temi di grande attualità coniugando l’arte, in questo caso cinematografica, con l’espressione di alti valori civili e sociali.”