Santa Lucia del Mela – Una notte per premiare le eccellenze luciesi. Una notte per dire grazie a chi ha portato in giro per il mondo il buon nome della cittadina dando lustro al territorio. È questa la notte delle eccellenze luciesi che si terrà il 26 luglio.

Tra i premiati: ricercatori, studiosi, musicisti e sportivi.

Ad organizzare la “Notte delle eccellenze” Antonino Duca. L’iniziativa è stata promossa dalla ASD Melas, presieduta da Franco Zullo e con il patrocinio del Comune. A condurre saranno la giornalista Letizia Lucca e Sonia Donato. Lo scopo della serata, che rientra nel ricco programma dell’estate luciese 2023, è quello di premiare cittadini luciesi o comunque della zona, che si sono distinti in vari ambiti e hanno portato, attraverso il loro lavoro, il nome di Santa Lucia, in giro per il mondo. Personaggi del mondo della ricerca scientifica, dell’arte, della musica e dello sport che, nonostante il successo lavorativo li abbia portati a vivere lontano, non hanno dimenticato le proprie origini e ritornano spesso nella loro amata terra. Ad essere premiati inoltre saranno giovani e giovanissimi luciesi che, nonostante la giovanissima età, hanno già conseguito prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e sono proiettati verso nuovi traguardi. Ad arricchire la serata, ci penserà la scuola di danza Fly Dance, diretta da Giusy De Pasquale, con alcune coreografie. Di seguito i premiati: Banda musicale “Michele Randisi”, il ricercatore Angelo Bella,

La giovane cantante Carlotta D’Amico, il campione di bodybuilding Francesco Mansueto, il gruppo musicale“La Coppola Nera” , la danzatrice Viviana Salvo, la cantautrice Carmen Villalba, il calciatore Benedetto Granata, il fisarmonicista Pasquale Manna, lo storico “Juventus Club”, la giovane cantante Chiara Rizzo, il musicista Luciano Fraita, il gruppo musicale “Atmosfera blu” e i due giovanissi ginnasti Ginevra Mastroeni e Antonino Tindaro Minuti.