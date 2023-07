Lo scontro si sposta in mare o, meglio, sul mare. Dopo un post Facebook della Consigliera Comunale Lidia Pirri sulle condizioni di acque del litorale barcellonese, in particolare del tratto di Cantoni e la replica del sindaco Pinuccio Calabrò e dell’Amministrazione Comunale, il dibattito è infiammato.

La consigliera forzista non aveva certo usato toni teneri parlato di un nuovo record negativo, di quel tratto di costa definito “il più inquinato della provincia di Messina”, evidenziando “con onestà che il superiore problema non è un problema recedente ha un problema datato”, chiamando poi in casa il Sindaco: “Cosa sta facendo per risolvere il problema, con chi sta interloquendo?” e puntando l’indice contro una presunta “condotta omissiva” parlando della salute della gente.

Non si è fatta attendere la riposta del primo cittadino che ha parlato di “notizie non rispondenti al vero che hanno generato allarme tra i cittadini”. Calabrò ha spiegato che sono stati condotti dei sopralluoghi e accertamenti tecnici per verificare la questione e ha tirato in ballo i dati dell’Asp Messina e le ordinanze emanate negli ultimi mesi che attestano non soltanto che il divieto di balneazione riguarda, come negli anni scorsi, solo il tratto di Cantoni, ma “che la zona interessata è stata notevolmente ridotta rispetto al passato e riguarda un’area di 800 metri”.

Quindi l’attacco alla consigliera Pirri, affermando che il suo comportamento “danneggia l’immagine di tutto il Comune che noi siamo chiamati a tutelare. La giunta intende rassicurare la comunità che non c’è alcun rischio e che il nostro mare non è inquinato, ma valuteremo nelle sedi opportune come difendere l’immagine di Barcellona Pozzo di Gotto da questi attacchi diffamatori”.

La polemica non si è però chiusa. Anzi tutt’altro. A difesa della Consigliera Lidia Pirri e del suo operato, è intervenuto il Comitato Cittadino di Forza Italia che si è detto colpito “per la prontezza del Sindaco Calabrò nel ribattere alla Consigliera Lidia Pirri in merito ad un suo post su Facebook. Gradiremmo, però, altrettanta solerzia e spirito d’iniziativa nell’attività amministrativa che, invece, si contraddistingue per tempi pachidermici e pessimi risultati. Ciò che preoccupa sono i toni accusatori e poco gradevoli usati dal Sindaco nei confronti della consigliera Pirri, colpevole – a suo dire – di procurato allarme. Evidentemente, oltre a non frequentare le piazze, le strade, gli esercizi commerciali, Calabró non frequenta neanche le spiagge e il mare del nostro litorale.

Il suo rimane solo un vano tentativo di frenare l’attività dei nostri consiglieri che, di certo, non si lasceranno intimidire nel loro operato. Rassicuriamo tutti: continueremo senza sosta la nostra attività politica, a tutela dell’interesse collettivo. Piuttosto che appigliarsi a foto di repertorio (sarà nostra cura la prossima volta inserire una didascalia per il sindaco), ci spieghi quale azioni abbia messo in atto quest’amministrazione per preservare il nostro mare, viste le quotidiane lamentele dei cittadini che si sommano ad un malcontento generale in una Città totalmente alla deriva”.