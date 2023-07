Una vera e propria missione spinta dall’amore per la loro amata Valle, quella di Fantina. Ricca di storia. Tantissima storia che merita di essere conosciuta.

Una missione sospinta dal senso di appartenenza, da un sincero legame, quasi viscerale, con quel lembo di terra sul quale sono cresciuti e vivono. E così i componenti dell’Associazione “La Valle della Luna”, quindici anni di vita operativa già alle spalle, hanno deciso di ripristinare il borgo di Rajù. Mission impossible? Forse no, specie se ad animarti sono tutti quei bei sentimenti che albergano nel cuore di chi ama le proprie radici.

Il Presidente Pierangelo Giambra e i componenti del direttivo Salvatore Catalfamo, Eugenio Calcagno, Sebastiano Puglisi e Alessandro Puglisi hanno intrapreso un percorso, preso un vero impegno con sé stessi e con il territorio. E adesso intendono arrivare fino in fondo per realizzare un autentico sogno. Far rivivere Rajù sarebbe bellissimo. Sarebbe un vero riscatto, una risposta non indifferente in tempi in cui il dissesto idrogeologico è purtroppo di grande attualità.

SI COMINCIA DALL’ANTICA CHIESETTA

Per dare un segnale forte di ripartenza si ricomincia dall’antica chiesetta, un luogo simbolico e con una grande forza evocativa. Proprio così perché quel piccolo edificio sacro fu costruito grazie al volere e ai tanti sacrifici, materiali e non solo, di quella piccola borgata cancellata dalla terribile alluvione del 1972 che fece fuggire via per sempre la gente di Rajù.

INUTILE GIRARCI INTORNO

Il solo impegno e la buonissima volontà dell’Associazione “La Valle della Luna” non possono bastare. C’è bisogno di aiuti concreti, anche di contributi economici. Perché le spese, qualora non lo si fosse capito, sono davvero tantissime. Intanto, già grazie al contributo anonimo di alcune persone, sono state raccolte le somme necessarie per acquisire ciò che è rimasto dell’edificio e, con la gentile concessione gratuita del terreno da parte della signora Antonina Ferrara e all’impegno tecnico del geometra Giovanni Furnari e dell’ingegnere Gianfranco Furnari, qualcosa sta vedendo la luce.

LA STORIA DI RAJÙ

Oggi è considerato un paese fantasma. Di fatto è una delle 27 frazioni di Fondachelli Fantina che, fino al 1972, era abitata da 400 persone circa. Famiglie che utilizzavano come fonte di sostentamento agricoltura, allevamento di bestiame o artigianato di falegnameria, muratura, sartoria.

Un borgo tranquillo, con una storia da “un giorno dopo l’altro la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale a ieri”, per dirla scomodando il buon Luigi Tenco. Ma a cambiare il corso della storia per quel tranquillo borgo fu una notte di San Silvestro che fu tutt’altro che foriera dei migliori auguri per l’anno venturo. La notte di San Silvestro del 1972, quando l’esondazione del Torrente Fantina distrusse praticamente la parte bassa della borgata, inghiottendo quattro vite umane. Un’intera famiglia.

Un’esperienza devastante che spinse la popolazione a una diaspora autonoma e spontanea, sparpagliandosi nei comuni vicini: Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Taormina, Rodì Milici, Novara di Sicilia, Giardini Naxos, Mazzarrà Sant’Andrea. In pochi giorni per Rajù fu il deserto totale. Fino a divenire il paese fantasma che conosciamo oggi.

“La Valle della Luna”, adesso, vuole riportare indietro le lancette del tempo. A prima di quella maledetta catastrofe che inghiottì l’identità di una frazione.