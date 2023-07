Asd Nuova Igea Virtus ha reso noto di aver acquisito le prestazioni sportive dei due giovani Adriàn Batista Sena (2004) e Geremias Loyola Nuñez (2005).

𝑨𝒅𝒓𝒊𝒂̀𝒏 𝑩𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒂 è un esterno di nazionalità spagnola in grado di interpretare indistintamente le due fasi di gioco. Reduce dall’esperienza al San Luca in serie D, è cresciuto nel vivaio del Badalona in Spagna.

𝑮𝒆𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂𝒔 𝑵𝒖𝒏̃𝒆𝒛 è un eclettico difensore argentino con un passato nelle giovanili del Boca Juniors e del Racing Club de Avellaneda. L’anno scorso si è ben distinto alla Virtus Ispica nel campionato d’Eccellenza. Benvenuti!