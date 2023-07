Con una suggestiva cerimonia che ha avuto luogo giovedì 20 Luglio, alle ore 11,00, presso l’Aula Magna

dell’ITET “Leonardo da Vinci” alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni civili , militari e religiose , di

enti e associazioni operanti nel settore marittimo, della navigazione e della tutela dell’ambiente, l’Istituto

diretto da Stefania Scolaro ha voluto premiare gli alunni dell’Indirizzo Nautico che hanno superato l’Esame

di Stato dell’anno scolastico 2022/2023.

La cerimonia, fortemente voluta dalle famiglie a conclusione di un percorso di studi che ha sempre visto una stretta collaborazione e condivisione sulla ricca e articolata progettualità proposta dalla scuola. La stessa ha avuto come obiettivo la consegna agli alunni neodiplomati del Nautico di un attestato che richiama il corso di studi frequentato, che si divide nelle articolazioni “Conduzione del mezzo navale”, ”Conduzione di impianti e apparati marittimi” e “Logistica”.

L’evento si è aperto in modo emozionante, con la “sfilata” dei neodiplomati che hanno indossato la divisa bianca della Marina militare, cui è seguita l’ esecuzione dell’Inno di Mameli. La Dirigente Scolastica, ha indirizzato i suoi personali auguri e le sue felicitazioni ai neodiplomati, ringraziando le famiglie i docenti e tutto il personale scolastico che hanno supportato i ragazzi in questo lungo percorso formativo caratterizzato, oltre che dalle competenze specifiche del corso di studi, da una progettualità moderna e professionalizzante.

La Dirigente prof.ssa Stefania Scolaro ha dato il via alla manifestazione presentando personalmente e ringraziando per la disponibilità tutti gli illustri ospiti che sono stati coinvolti, come il Sindaco di Milazzo, Dott. Pippo Midili, presenza costante e particolarmente gradita agli eventi che riguardano l’Istituto, il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Alessandro Oliva, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Stretto, Ing. Mario Paolo Mega, il Comandante in seconda del Porto di Milazzo, Capitano Michele Rossano e la sua collaboratrice, S.T.V. Maria Rosa Lo Re, che sono intervenuti in rappresentanza del Capitano Luca Torcigliani. il Luogotenente Antonio Gringeri, presente in rappresentanza del Capitano Andrea Maria Ortolani, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo.

Tra i rappresentanti delle associazioni di matrice storico-culturale e ambientale unite dai comuni valori dall’amore e della diffusione della conoscenza del mare, sono intervenuti il Presidente dell’Area Marina Protetta, Dott. Giovanni Mangano, il Presidente della Lega Navale, Dott. Francesco Fulci, il Presidente dell’Associazione “Stella Maris”, sig. Matteo di Flavia, il rappresentante dell’Associazione “Storia Patria”, sig. Vittorio Cernuto, in rappresentanza del presidente Massimo Tricamo e il Rettore del Santuario di San Francesco di Paola e Cappellano del Porto di Milazzo, Padre Saverio Cento, che ha impartito a tutti la benedizione. la Dirigente ha concluso le presentazioni di rito ringraziando, oltre al comandante Gianfranco Zirilli, anche i colleghi Dirigenti Scolastici che hanno inviato i loro docenti in rappresentanza degli Istituti Superiori di Milazzo.

Tutti gli interventi dei partecipanti hanno sottolineato l’importanza di avere a Milazzo un Istituto Nautico capace di formare giovani impegnati nella tutela del mare, ponendo l’accento sul fatto che il traguardo

individuale raggiunto dagli allievi si intreccia con gli obiettivi di una scuola caratterizzata da una forte

condivisione di intenti che è diventato negli anni un centro d’irradiazione di conoscenze, di formazione

civica e di pratica professionale per i giovani della città e dell’intero comprensorio. L’ITET “Leonardo da

Vinci rappresenta un prezioso tassello al mosaico economico e culturale di un territorio che dall’attività

marittima e portuale trae una delle fonti principali della propria ricchezza. Il vero “cuore” della

manifestazione è stata la consegna degli attestati da parte della Dirigente e delle autorità intervenute, ai

neodiplomati delle classi V A, VB e VC dell’indirizzo Trasporti e Logistica.

Per i tanti giovani protagonisti della cerimonia, alcuni dei quali delle vere e proprie eccellenze, si apre ora

un orizzonte di vaste possibilità di lavoro, dalla carriera nella Marina Militare a quella Mercantile, ai

molteplici impieghi presso le più importanti compagnie armatoriali nel settore marittimo, alle carriere nei

vari corpi dello Stato, senza parlare della frequenza dell’università e di ogni altro impiego nel settore

pubblico o privato.

La Dirigente scolastica dell’ITET “Leonardo da Vinci” di Milazzo, che fa parte del Consiglio Direttivo dei

Nautici d’Italia, al termine della cerimonia, è intervenuta personalmente per il tradizionale taglio delle

torte, preparate dalle famiglie degli alunni diplomati, unendosi al brindisi per augurare una carriera

luminosa a tutti i ragazzi coinvolti.

“A tutti i nostri alunni del corso Allievi Ufficiali di Coperta, di Macchine e di Logistica” ha ribadito la

Dirigente, Prof.ssa Stefania Scolaro ”e alle loro famiglie, porgiamo le felicitazioni di tutte le componenti

dell’Istituto, augurando loro di vincere la sfida del mercato del lavoro, sapendo cogliere al meglio tutte le

opportunità che questo Diploma può offrire, mantenendo però, sempre nel cuore, il ricordo della grande

famiglia del Da Vinci”.