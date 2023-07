L’accordo tra Asp e Fondazione Giglio per l’Ospedale di Sant’Agata Militello ha suscitato le reazioni dell’opposizione. I consiglieri comunali Paolo Starvaggi, Francesca Alascia, Calogera Caruso, Giuseppe Ortoleva e Giuseppe Puleo chiedono una seduta di Consiglio Comunale Urgente e in forma aperta.

Nella loro richiesta hanno evidenziato di non essere non sono stati coinvolti nella scelta e neanche invitati alla conferenza stampa.

Sostengono che la soluzione prospettata ed illustrata dal Sindaco “non appare condivisibile, in quanto pregiudizievole per il paese e si pone in contrasto con il dovere di garantire una tutela effettiva alla salute dei cittadini dei Nebrodi; che la convenzione in parola appare assolutamente insufficiente ad integrare la carenza del presidio ospedaliero, non è, infatti, in grado di comportare un sostanziale miglioramento del servizio sanitario locale, anche in considerazione della sua genericità e tra l’altro non pone termini e oneri specifici in capo al Giglio, non dà tutela all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e meno che mai ai Cittadini. Che si ritiene si possano e si debbano trovare soluzioni alternative per garantire la salute dei cittadini”.