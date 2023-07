“L’Ennesimo finanziamento perduto dall’amministrazione Calabrò”. Comincia così l’attacco sferrato dall’ex assessore e attuale capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Tommaso Pino. Stavolta al centro della questione c’è il decreto che aveva assegnato la somma di 400 mila euro per adeguare alla normativa antincendio edifici pubblici per uso scolastico.

Nello specifico, Tommaso Pino spiega che le risorse ottenute dall’Amministrazione del compianto Roberto Materia e dallo stesso Pino, sarebbero servite per le scuole D’alcontres, Capuana, Foscolo, Nasari e Verga. Il decreto è il numero 43 del 30 giugno 2020, emanato dal Ministero dell’istruzione. Entro un anno dalla pubblicazione, entro giugno 2021, dovevano essere aggiudicate le gare per eseguire i lavori, ma le procedure – a suo dire -non sono state mai avviate e “400 mila euro sono stati buttati al cento e non utilizzati e si è dunque persa una grossa occasione per adeguare i nostri edifici scolastici e mettere in sicurezza i nostri studenti”.

Tommaso Pino parla quindi “dell’ennesima occasione persa e l’ennesimo finanziamento non sfruttato dell’amministrazione Calabrò, sostenuta in gran parte dal gruppo dell’on.Galluzzo, che ha portato la nostra città ad un totale stallo in tutti i settori e in particolar modo in quello dei lavori pubblici. L’ennesimo disastro messo in atto dall’attuale amministrazione”, ha concluso.