Asd Nuova Igea Virtus è lieta di comunicare che i calciatori calabresi Andrea Filosa, Antonio Nisticò e Francesco Triolo vestiranno la casacca giallorossa per la stagione 2023/2024.

Andrea Filosa (’04) è un difensore abile a giocare sia da centrale che da esterno di fascia, cresciuto nel Torre Melissa. All’età di 12 anni passa al Crotone, dove completa tutta la trafila giovanile fino a disputare il campionato nazionale Primavera. Per Andrea, nativo di Cariati, anche una decina di convocazioni in prima squadra e la partecipazione in campo nei match di Coppa Italia serie C contro Monopoli e Foggia.

Antonio Nisticò (‘04) è un centrocampista duttile, dotato di buona tecnica, in grado di contribuire al gioco anche nel ruolo di mezzala. Nato a Catanzaro, muove i primi passi con la compagine locale dello Sporting Lido prima di entrare in pianta stabile nella cantera del Crotone, club con cui disputa tutti i campionati fino a ritagliarsi uno spazio importante con la formazione nazionale Primavera.

Francesco Triolo (‘04) è un difensore centrale nativo di Melito Portosalvo, originario di Santa Lucia del Mela. Cresce nella scuola calcio della Segato Juventus di Reggio Calabria per poi approdare nel settore giovanile della Ternana (u16 e u17). Dopo una parentesi a Catanzaro viene aggregato alla primavera della Reggina, antipasto dell’esperienza al Bocale nel campionato di Eccellenza calabrese (10 presenze). L’anno scorso, sempre a Bocale, registra 30 presenze tra campionato e coppa, a cui aggiunge 2 gol ed altrettanti assist, arricchendo la propria formazione anche nella rosa della rappresentativa calabrese al Torneo delle Regioni.

Andrea, Antonio e Francesco fanno già parte della rosa di mister Pasquale Ferrara, attualmente impegnata nelle fasi di pre-ritiro a Santa Lucia del Mela.