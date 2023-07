Non ce l’ha fatta l’81enne ferito nell’incidente stradale dello scorso sabato in Via Cordovena, a Capo d’Orlando.

Dopo una settimana di ricovero presso il Papardo di Messina, in terapia intensiva, questo pomeriggio, intorno alle 15, il suo cuore ha smesso di battere.

Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con un’auto mentre era in sella alla sua bici a pedalata assistita.