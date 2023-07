E’ stato il Coro delle Ragazze Skowronki da Poznan (Polonia) a vincere il Trofeo InCanto Mediterraneo 2023. Il coro polacco ha conquistato la medaglia d’oro con il punteggio di 97/100. Al secondo posto il Coro Francese Bevka Tolmin – Medaglia d’argento 86,80/100 e al terzo posto Wpa Uam Chamber Choir – Medaglia d’argento 83,40/100.

Il Festival, che si è svolto dal 9 al 15 luglio all’interno del Castello di Milazzo, aveva anche in programma il

concorso di Musica Sacra che ha avuto come vincitore lo stesso coro che ha conquistato con le sue spettacolari esibizioni il Trofeo.

Ad esaminare i cori partecipanti al concorso corale è stata una giuria presieduta da Josep Prats (Spagna),

Giuseppe Cristaudo (Italia), Agnieszka Franków-Zelazny (Polonia), Voicu Popescu (Romania), Sabrina

Simoni (Italia).

«Sono soddisfatto di questa edizione – dice il direttore artistico Francesco Messina – sono cori di alto livello,

significativa rappresentanza straniera, bellissima location per il concorso, il Duomo Antico del Castello è adatto all’ascolto di musica corale».

Per l’ottavo anno il Festival InCanto Mediterraneo organizzato dall’Associazione Corale Cantica

Nova presieduta da Francesco Saverio Messina conferma la sua importanza in ambito internazionale. I cori

partecipanti al concorso hanno regalato momenti di musica emozionanti e di altissimo livello. In questa

edizione hanno partecipato undici cori provenienti di sei nazionalità: Slovenia, Taiwan, Polonia, Israele,

Slovacchia, Italia.

Ad esibirsi nell’incantevole scenario che ha regalato il Duomo Antico della cittadella fortificata sono stati:

Ensemble Vocale Cantica Nova, Milazzo (Italia), Rosh Tov Choir, Kfar Saba (Israele), Coro Polificono Luca

Marenzio, Messina (Italia), Coro Freedom, Catania (Italia), Taipei Philharmonic Youth & Children’s Choir,

Taipei (Taiwan), Coro Polifonico Ouverture, Barcellona Pozzo di Gotto (Italia), Skowronki Girls’ Choir,

Poznan (Polonia), Lùcnica Chorus, Bratislava (Slovacchia), Akademos High School Choir, Lublino (Polonia),

Wpa Uam Chamber Choir, Kalisz (Polonia), Franceta Bevka Tolmin Choir, Tolmin (Slovenia)

"InCanto Mediterraneo” è una manifestazione organizzata dal 2009, con cadenza biennale e oltre ad essere prestigiosa ha una notevole valenza turistica. Quest’anno ha portato nella Città del Capo trecentocinquanta persone.

