Cacabelos ha mosso i suoi primi passi cestistici in patria con la maglia dell’AFALP prima di disputare due stagioni al Club Atletico Obras Sanitarias de la Nacion di Buenos Aires. La scorsa stagione è arrivato in Italia alla Loreto Pesaro prima di sposare il progetto giallorosso del Barcellona Basket 4.0, nel quale sarà parte integrante del roster della Serie B Interregionale e delle formazioni giovanili.

Manuel è arrivato a Barcellona Pozzo di Gotto già da qualche settimana. “A Barcellona mi trovo benissimo. La società non mi sta facendo mancare niente. Ho già iniziato a lavorare con i coach Pippo Biondo e Peppe Pirri per farmi trovare pronto in vista dell’inizio della preparazione.”