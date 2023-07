Un vasto fronte di fuoco sta divorando macchia mediterranea in Contrada Rosa di Terme Vigliatore. Lingue di fuoco si levano altissime.

Il fuoco non è lontano da abitazioni e minaccia vivai e terreni prevalentemente coltivati a uliveti. In zona insistono anche cavi elettrici. I proprietari dei terreni interessati sono prontamente intervenuti con i propri mezzi a disposizione e le proprie forze per cercare di arginare la situazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Secondo frammentarie notizie che giungono dal posto in questi concitati momenti, le fiamme hanno interessato un casolare e adesso minacciano in maniera insistente il vivaio di un’azienda del luogo.

Il fronte di fuoco è favorito dalle altissime temperature. Proprio ieri in Prefettura si è parlato della necessità di aumentare la vigilanza in questo delicato momento dell’anno proprio alla luce della presenza dei soliti maledetti piromani che agiscono senza scrupolo.