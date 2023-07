Prenderà il via Giovedì 27 Luglio alle ore 18:30, presso la Sala ANSPI di Rocca di Capri Leone, la seconda fase del progetto Sistema “Nebrodi Ospitalità Diffusa“, per il coinvolgimento degli operatori aderenti.

Si terrà un workshop di presentazione e di coinvolgimento degli operatori aderenti al progetto. Sono 10 i Comuni, che rientrano nel progetto “Ospitalità Diffusa”: Capri Leone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia e Ucria.

Il progetto vedrà nei prossimi mesi diverse attività: l’1, 2 e 3 Settembre Nebrodi Cavalli, dal 16 al 20 Settembre Incoming con operatori turistici internazionali, il 7, 8, 14, 15 e 29 Ottobre Nebrodi Trekking, l’8, 15 e 29 Ottobre Nebrodi Incontri esperenziali, il 21 e 22 Ottobre progetto Nebrodi Bike.

Nel mese di Giugno, invece, si sono svolti i workshop, con una stessa filosofia: costruire un’aggregazione di strutture ricettive e operatori turistici, in modo da creare un sistema integrato di offerta a beneficio del territorio. E’ stata anche inaugurata l’attività di rilevazione di immobili in disuso e inabitati, per una possibile valorizzazione sul mercato. Questo giro di incontri ha avuto inizio il 12 Giugno a Floresta e si è concluso il 3 Luglio a Galati Mamertino.