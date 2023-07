E’ stato inaugurato ieri sera, in Piazza Mattarella a Rocca di Capri Leone, l’evento culinario “Sicily Fud“, che si terrà nella frazione di Rocca fino al 23 Luglio, mentre il 28 Luglio si sposterà a Capri Leone centro.

L’iniziativa viene finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la promozione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici.

In questi tre giorni a Rocca di Capri Leone il protagonista sarà il cibo di qualità e sarà possibile assaggiare una varietà straordinaria e molteplice di prodotti siciliani. Sono stati coinvolti nell’appuntamento inaugurale ben 15 produttori del settore agroalimentare della Sicilia. Si tratta di: “Terradisuli” di Barcellona Pozzo di Gotto, “D’Ambra Rosolino” di Lercara Friddi, “I Veri sapori dell’Etna” di Bronte, “La Cuddrireddra“di Delia, “Eurofood” di Capo d’Orlando, “Kottabos” di Capri Leone, “Gocce d’Oro Sant’Andrea Mileti” di San Salvatore di Fitalia, “La Bottega della Pasta Reale di Ciancio” di Tortorici, “Antico Mulino a Pietra” di Longi, “Taudì” di Capri Leone, “Sikama” di Barcellona Pozzo di Gotto, “Bar Astone” di Ficarra, “Feudo Maccari” di Noto, “Tenute Orestiadi” di Trapani, “Principato di Sicilia” di Enna.

Si è poi svolto il primo Live Show cooking di Street Food Gourmet, con la presenza dello chef Pietro Foti de “Il Circoletto”, che ha presentato La Cornucopia dei Nebros, dello chef Alessandro Di Pane di “Al Capriccio“, che ha realizzato il Diamantino Gambero Rosso con torretta di patate, olive e pinoli, e lo chef Cono Serio della Pasticceria “Frisenda“, che ha presentato “Ispica”.

Hanno preso parte all’inaugurazione di “Sicily Fud”, con la presentazione affidata al giornalista Antonio Puglisi, il Sindaco di Capri Leone e Deputata regionale On. Bernadette Grasso (che ha effettuato il taglio tradizionale del nastro), il Presidente del Gal Nebrodi Plus Francesco Calanna, Antonio Di Stefano, e diversi componenti della Giunta e del Consiglio Comunale. Antonio Puglisi, insieme al Sindaco Bernadette Grasso e a Francesco Calanna, hanno discusso dei temi dell’enogastronomia e dei prodotti agroalimentari.

“Questa è un’iniziativa molto importante, tanto che abbiamo deciso di aprire e di inaugurare il cartellone estivo proprio con questo evento, questa manifestazione, che durerà 3 giorni a Rocca di Capri Leone, il 21, 22 e 23 Luglio, mentre il 28 Luglio si sposterà a Capri Leone centro – afferma il Sindaco di Capri Leone Grasso -. E’ un’iniziativa patrocinata dall’Assessorato all’Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, e il Comune di Capri Leone ha partecipato a un bando e ha beneficiato del finanziamento. E’ una manifestazione di promozione delle eccellenze di tutta la Sicilia, per questi 3 giorni saranno presenti tutte e 9 le Province, e ciascuno dei produttori rappresenterà un territorio e le eccellenze di quel particolare territorio, dal vino al pistacchio, dalle nocciole al suino nero. Tutte specialità tipiche, che non hanno importanza solo all’interno della Sicilia, ma anche a livello di esportazione. Vogliamo che la Sicilia venga conosciuta e che questi produttori possano avere quella visibilità che, con una manifestazione come questa, gli è dovuta per il lavoro e il contributo che danno alla crescita della nostra terra. Voglio ringraziare chi mi ha coadiuvato, come Ivan Carcione, Consigliere Comunale con la delega al Turismo, il quale ha curato tutto il progetto, Antonio Di Stefano e la società che si è aggiudicata la gara, per essere stata impeccabile e per la passione che ci ha messo nell’organizzazione dell’evento. Faremo tanta attenzione alla gastronomia, in quanto i grandi chef abbinano nei loro piatti i prodotti del territorio, come la granita alle nocciole sui Nebrodi, il pistacchio di Bronte nel catanese, il vino sfumato ad Agrigento o il nostro olio, rappresentato qui da un’azienda di San Salvatore di Fitalia. Il livello della qualità in Sicilia si è alzato in maniera gratificante. Domenica 23 Luglio avremo lo chef stellato di Modica Accursio Craparo, che sarà qui insieme all'”Antica Filanda”, a “Il Circoletto” e a tante altre attività. Ricordo che partecipa all’evento anche la Federazione Pasticceri Siciliani. Oggi sono importanti per crescere le filiere, i consorzi, le aggregazioni, perché facendo squadra si cresce di più.

Il “Sicily Fud” è un evento particolare di promozione e, quindi, di esposizione dei prodotti enogastronomici siciliani, mentre lo Street Food, in calendario i primi di Agosto, è una manifestazione diversa, promuove lo street anche se in maniera diversa. Si tratta di gustare e degustare quelli che sono i prodotti delle varie Province della Sicilia; anche in quest’altro caso promuoviamo il territorio, ma anche la Sicilia. Avremo per lo Street Food degli ospiti importanti, come Roy Paci e “Gli Ottoni Animati“, e il cabaret con “Matranga e Minafò; dunque sarà un’estate ricca”.

“Noi tramite questo evento, sia a Rocca di Capri Leone che a Capri Leone centro, che in altri Comuni (in cui si stanno realizzando appuntamenti del genere) stiamo tentando di valorizzare il nostro patrimonio di biodiversità animale e vegetale – dichiara il Presidente del Gal Calanna -. L’Italia è un contenitore straordinario e la Sicilia fa la parte del leone in questo contesto. Ad esempio per il grano ci sono 140 varietà a livello nazionale, siamo primi nel mondo, secondi ci sono gli Stati Uniti d’America con poco più di 6 varietà, e in Sicilia si trovano quasi il 50% delle varietà di grano italiane, quindi un patrimonio importante e strategico. Per quanto riguarda il Gal abbiamo fatto due progetti operativi per accompagnare due filiere, quella del grano e quella del suino nero. Mi auguro che la Sicilia non si limiti soltanto al riconoscimento, ma nella programmazione 2023/2027 metta anche le risorse per poter accompagnare queste filiere a crescere, sia in termini di qualità che in termini di innovazione e ricerca. Il nostro patrimonio e la nostra formazione umanistica non devono mai dimenticare anche l’altro aspetto della formazione, che è tecnica e scientifica, perché attraverso questa strada si creano percorsi di crescita e di progresso”.