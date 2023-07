San Pier Niceto – Emilio Isgrò, artista di fama internazionale, poeta, scrittore e drammaturgo, da domani sarà Cittadino Onorario di San Pier Niceto.

C’è fermento nel borgo incastonato tra le colline dei Peloritani per questo evento dall’alto spessore culturale. Lo stesso maestro è emozionato e lusingato dal conferimento della città onoraria, che lui stesso definisce “il più alto onore che un artista possa ricevere”

Intervista a Emilio Isgrò

Maestro per me è un onore intervistarla. Prima di raccontare la sua arte, sarebbe bene parlare delle sue origini. Barcellona Pozzo di Gotto e San Pier Niceto. Quest’ultimo è anche il mio paese d’origine. Ci può parlare del suo rapporto con questi due comuni? Cosa prova in vista della giornata di domani quando le sarà conferita la Cittadinanza Onoraria?

Provo una profonda emozione per quello che considero il più alto onore che un artista possa ricevere: quello del riconoscimento delle proprie origini e delle proprie radici. Le mie radici sono qui, a San Pier Niceto dove venivo da piccolo e dove venivano i miei nonni anche se si erano trasferiti. A San Pier Niceto c’erano i miei parenti quindi ho considerato questo paese come una mia città di origine naturale. Quindi per me è una somma soddisfazione e un grande onore ricevere la Cittadinanza Onoraria. Ringrazio tutti i sanpietresi, o per meglio dire i sanpiroti. Quando abitavo a Barcellona Pozzo di Gotto ricordo che la mia famiglia era definita come “i figghi di sampirotu” (n.d.r. i figli del sanpietrese). Hai capito cosa intendo?

Certo, ancora oggi è forte questo legame con le origini, il senso di appartenenza verso questa terra.

Io non posso che esprimere gratitudine. Sono felice.

Non le nascondo che tra opere da lei prodotte mi hanno molto colpito quelle legate alla Commedia di Dante. In un articolo pubblicato su La Repubblica Palermo nel 2021 in occasione della mostra “Isgrò Dante e la Sicilia” si parla di “Divina cancellatura”. Perché cancellare Dante?

Io ho cancellato la Divina Commedia perché in effetti la cancellatura è un linguaggio più che uno stile e si impregna come una spugna di tutto ciò che tocca. Quindi la cancellazione diventa Divina non perché lo sia di fatto, ma perché lo fa diventare tale l’oggetto della cancellazione stessa, cioè la Commedia di Dante che è Divina.

Lo stesso ragionamento si può fare quindi con la cancellazione dell’abiura di Galileo Galilei?

Certo, perché l’arte, la cancellatura, assume il problema di Galileo in quel caso, assume quel sapore. La cancellatura è una spugna. Non è uno stile come può essere il Cubismo o l’Impressionismo, ma è un linguaggio. È una faccia dell’immagine della scrittura. Una faccia complementare.

Alla luce di questo voglio chiederle: proprio come si evolve la lingua e come la nostra lingua non è quella che Manzoni usava nei Promessi Sposi, che a sua volta era diversa da quella usata da Dante o ancora prima dalla Scuola Poetica Siciliana, allo stesso modo immagino si evolva anche la cancellatura. È cambiata la cancellatura dagli albori, quindi dagli anni ’60, ad oggi? Se si, come?

Certo, è cambiata moltissimo. È diventata un’altra cosa. È diventata per certi versi anche pittura, ma pittura in senso stretto. Cosa che alle origini non voleva essere e non era. Il fatto stesso che usi dei colori come il rosso per esempio già è un elemento pittorico, ma perché? Perché io cancellando faccio regredire la parola alle sue origini pittografiche.

È meraviglioso tutto questo. Da pelle d’oca. Posso farle un’ultima domanda? La cittadinanza onoraria di domani può essere l’occasione, o meglio l’ispirazione, per una nuova opera dato che da domani cambierà il suo rapporto con San Pier Niceto?

A questa domanda risponderò domani. Ci saranno delle sorprese.

Domani il conferimento della Cittadinanza Onoraria

Una iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Domenico Nastasi e dall’Assessore alla Cultura Giuseppe Ruggeri.

Alle ore 17:00, nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Francesco di Paola si terrà una tavolata rotonda dedicata a Emilio Isgrò e all’arte della “Cancellatura”. Modererà l’incontro il giornalista Vincenzo Bonaventura. Interverranno Nino Sottile Zumbo, Gino Di Maggio, Valentina Certo e Antonella Nuccio. Alle 19:30 nell’Aula consiliare del Palazzo comunale il conferimento della Cittadinanza Onoraria.

Durante una seduta di Civico Concesso che si terrà alle ore 19:00 sarà conferita la Cittadinanza Onoraria a Emilio Isgrò, artista diventato uno dei nomi dell’arte italiana più conosciuti e prestigiosi a livello internazionale. Per l’occasione, sarà esposta l’opera “I seme vagabondo”. Si potrà ammirare in piazza Luigi Certo per l’intera giornata di domani. L’istallazione, a cura di Claudio Lucchesi e Nino Sottile Zumbo, arriverà con un tir, si fermerà nel paese e proseguirà per un luogo sconosciuto.

La soddisfazione del Sindaco Domenico Nastasi e dell’Assessore Giuseppe Ruggeri

«Siamo felici di poter onorare un grande artista siciliano di chiare origini sanpietresi – affermano Domenico Nastasi, Sindaco di San Pier Niceto, e Giuseppe Ruggeri, Assessore alla Cultura e di ospitare un evento d’arte eccezionale e unico come l’installazione del “Seme vagabondo”».