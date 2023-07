Questo fine settimana a San Giorgio di Gioiosa Marea, ritorna la manifestazione SangiorGiocando… Una Marcia in più.

L’iniziativa, che è organizzata dalle associazioni “Gruppo Strada facendo San Giorgio” e “Vivi San Giorgio”, con il patrocinio del comune di Gioiosa Marea. quest’anno, è giunta alla 5ª Edizione, ed è dedicata alla Campionessa Mondiale di marcia Anna Rita Sidoti, prematuramente scomparsa nel 2015.

Sabato e domenica, presso l’arena di San Giorgio, si svolgeranno due pomeriggi pieni di attività ludiche sportive, dedicate ai bambini e non solo.

Gli iscritti alla manifestazione, attualmente sono 100 i bambini, saranno suddivisi in fasce d’età e riceveranno in omaggio la maglietta “Una Marcia in più…Edizione 2023.

L’apertura di “SangiorGiocando…una marcia in più” 2023, sarà affidata all’esibizione delle finaliste e campionesse interregionali di Twirling della Palestra Meeting 2 di Patti.

Inoltre, tra le novità della manifestazione, vi è la 1° edizione di SangioGiocando… Senior ( da 18 anni in su), nella quale sono 60 gli iscritti, pronti a sfidarsi.

Al termine dei giochi sportivi, ci sarà la premiazione di tutte le squadre, con la partecipazione di ospiti che ricorderanno la Campionessa del Mondo Anna Rita Sidoti.