Chiara Ferragni in vacanza alle Eolie passando per Capo d’Orlando. Proprio al Porto Turistico Marina di Capo d’Orlando Marina, la celebre influencer, co conduttrice dell’ultimo festival di Sanremo targato Amadeus, è salita a bordo di uno yacht charter per trascorrere qualche giorno di relax intorno all’amato Arcipelago.

In compagnia della celebre influencer, che aveva già scelto la Sicilia in occasione delle sue nozze con Fedez, ci sono anche le colleghe Veronica Ferraro e Chiara Biasi che ha postato degli splendidi scatti nelle Stories di Instagram che riprendono anche il momento del viaggio in aereo con destinazione l’Aeroporto di Palermo.