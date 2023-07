La Prefettura di Messina invita «tutta la cittadinanza e, in particolare, i bikers, gli appassionati del trekking e gli avventori dei percorsi montani e dei villaggi, a rendersi parte attiva per segnalare, immediatamente, ai numeri verdi dedicati, presenze sospette o potenziali rischi da cui possano derivare inneschi di eventi incendiari».

La problematica dei numerosi roghi che, soprattutto in questi ultimi giorni, hanno riguardato le colline circostanti Messina è stata al centro di una ampia disamina oggi in prefettura dove si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si è tenuto conto soprattutto degli aspetti legati ad un profilo preventivo per le modalità con cui gli incendi sono divampati a macchia d’olio in più punti distanti tra loro.

Al riguardo, è stata richiamata l’attenzione di tutte le forze di polizia sulla esigenza di rafforzare i servizi di vigilanza e di controllo del territorio, soprattutto nelle vicinanze dei tratti stradali di accesso alle aree boschive e collinari.