Un detenuto è evaso intorno alle 15 dal carcere Madia di Barcellona Pozzo di Gotto in un orario in cui le strade sono praticamente deserte in questo scorcio dell’anno, complici anche le temperature proibitive.

Si tratta di un uomo, classe 1989, di origini milanesi, detenuto in struttura dal 1 luglio scorso. La rocambolesca evasione sarebbe avvenuta attraverso lo scavalcamento un muro perimetrale non lontano dal campetto di calcio della casa circondariale. Sarebbe stato anche utilizzato un lenzuolo per calarsi in strada. La dinamica sarà comunque successivamente chiarita, così come l’evenienza che ad attenderlo all’esterno delle mura carcerarie potesse esserci dei complici.

Intanto in città è scattata la caccia all’uomo. Le Forze dell’Ordine hanno istituito un cordone con diverse pattuglie in azione, setacciando la zona e perlustrando i terreni vicini nel tentativo di rintracciare l’evaso.