S .E. Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti, ha annunciato che a Sant’Agata Militello arriverà una Comunità di Suore della Congregazione “Sorelle Povere di Nostra Signora”, fondata in India.

Le Suore abiteranno nell’Istituto Zito e collaboreranno con le attività pastorali nelle tre Comunità parrocchiali e nelle iniziative che la diocesi organizzerà nell’Istituto stesso. “Accogliamo il dono della presenza delle Suore con gioia – ha commentato il Vescovo durante l’incontro avvenuto a Patti- e accompagniamone l’arrivo con la preghiera”.

L’ istituto Zito è stato chiuso definitivamente agli alunni e ai bambini il primo settembre 2020, dopo 105 anni, le sette suore, figlie di Maria Ausiliatrice, guidate dalla direttrice Suor Valeria Marotta, sono partite per sempre verso altre destinazioni. Grande amarezza per la comunità santagatese per la partenza delle suore e contestuale chiusura dell’istituto salesiano che, da 105 anni, ha formato intere generazioni all’insegna dei valori religiosi e degli insegnamenti di Don Bosco.

Purtroppo, già da 4 anni, la mancanza di iscrizioni aveva impedito la formazione della prima classe con conseguente venir meno degli allievi. Completato l’anno scolastico, per gli alunni uscenti sono stati rilanciati l’asilo nido e la scuola materna, l’oratorio, il Grest, attività extrascolastiche, servizio mensa, doposcuola e quanto di meglio un genitore potrebbe desiderare per la formazione e la crescita culturale e spirituale dei propri figli. Ma, complice forse la crisi economica, la resilienza di questi quattro anni si è tradotta in chiusura definitiva. L’operato della FMA ebbe inizio infatti nel 1915 con l’istituzione dell’oratorio, della scuola materna e di musica e del laboratorio di ricamo, nel 1918 fu attivata anche la scuola elementare. Nel 1935 le sorelle Zito appartenenti ad una famiglia benestante, con testamento olografo, lasciarono i loro beni, in gran parte corrispondenti all’intera struttura edilizia dell’istituto, oltre agli estesi terreni adiacenti, all’opera delle FMA, “con la finalità di svolgere attività a favore della gioventù del luogo“.

Sin da quel momento le religiose si sono adoperate, per la formazione e la crescita morale e spirituale d’intere generazioni di bambini, ricorrendo agli insegnamenti di Don Giovanni Bosco. L’istituto ha sempre detenuto un primato d’eccellenza, riconosciuto “erga omnes”, essendo tradizionale presidio tra le istituzioni educative e formative della città.