Non si aspetterà settembre e nemmeno che il flusso dei veicoli previsto per esodo e controesodo si esaurisca.

Da martedì 25 luglio lo svincolo di Giostra sarà chiuso per chi proviene da Palermo. La prima uscita per Messina diventerà Boccetta e tutto il traffico veicolare verrà convogliato nel bypass Baglio. Proseguiranno il loro viaggio lungo i 3 km in doppio senso della carreggiata di Valle e poi potranno utilizzare l’uscita Boccetta dove è stato realizzato un altro bypass.

La chiusura dello svincolo di Giostra per chi proviene da Palermo si rende necessaria per completare i lavori del viadotto Ritiro. Per demolire l’ultimo tratto del vecchio impalcato si dovrà probabilmente utilizzare l’esplosivo ed è necessario quindi che nessun veicolo si trovi a passare.