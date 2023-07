Ricordare, commemorare, essere testimonianza viva di ciò che è successo affinché la storia non si ripeta. È con questo spirito che il 19 Luglio, in occasione dell’ anniversario della strage di Via D’Amelio, il Consiglio Comunale dei ragazzi di San Filippo del Mela ha partecipato alla fiaccolata.

Trentuno anni sono trascorsi da quel giorno in cui, per vile mano mafiosa, caddero il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. In quest’occasione a Palermo ogni anno viene organizzata una fiaccolata per non dimenticare e commemorare la memoria di quegli eroi. Il 19 luglio a Palermo, a sfilare c’erano anche i giovani filippesi rappresentanti delle istituzioni. C’erano il Sindaco dei ragazzi e i Consiglieri Comunali dei ragazzi che sono stati accompagnati dal Presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Saporita, dal Vicesindaco Valentino Colosi ( che ha delega ai rapporti col consiglio comunale dei ragazzi) e gli assessori Francesco Iarrera, Teresa Artale e Carmelo Fiorello. C’era il Sindaco dei ragazzi, Marco Bertè e i Consiglieri Comunali dei ragazzi:

Pizzurro Salvatore, Iarrera Angela, Castellano Angelo, Colosi Benedetta, Giuseppe Basile, Elvira Saporita.

Una iniziativa molto bella, che aiuta le giovani generazioni a coltivare vivo il ricordo di cui che è accaduto.