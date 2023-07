Un grave incidente stradale si è verificato stamattina, poco prima delle 10, tra la Via San Teodoro e la Via Stretto I Bartolella a Barcellona Pozzo di Gotto.

A scontrarsi una Moto Ape e una utilitaria Toyota condotta da una donna. A seguito dell’impatto, il conducente del mezzo a tre ruote è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale al Fogliani di Milazzo da un mezzo del 118, prontamente giunto sul posto. Ferite più lievi per la conducente dell’utilitaria che è stata medicata sul posto e poi condotta anche lei in ambulanza per ulteriori accertamenti.

La dinamica è al vaglio delle autorità intervenute. La Polizia Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto si è portata con prontezza sul luogo del sinistro, transitando l’arteria interessata a occupandosi anche della viabilità