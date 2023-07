Prosegue la 67ma edizione del “Tindari Festival”, la rassegna teatrale rappresentativa del territorio ed espressione delle eccellenze locali che, di anno in anno, intrecciano collaborazioni artistiche di calibro nazionale.

Dopo il pienone di domenica scorsa de “La grande menzogna” di Claudio Fava con David Coco, stasera e domani sarà la volta di “In difesa di Clitennestra”. Il nuovo debutto nazionale è di Stefano Molica, regista residente e significativo propulsore per il teatro comprensoriale che si estende su ampi scenari attraverso una robusta rete culturale, messa a vantaggio dei tantissimi giovani che vi si approcciano. Ad affiancarlo in quest’opera Manuela Ventura, già al lavoro con registi come Armando Pugliese, Micha van Hoecke, Vetrano e Randisi oltre a poter vantare, sul piccolo e grande schermo, importanti ruoli sotto la direzione di Alberto Sironi, Renato De Maria e Michele Soavi.

Seguendo il percorso di rilettura del mito classico intrapreso da Stefano Molica, Clitennestra rappresenta la nuova sfida: «Il mito ci parla anche di noi stessi e del nostro tempo – spiega il regista Molica – ci racconta dell’ossessione per la verità oggettiva e assoluta, che permea nella nostra società, incapace di accettare la totale mancanza di certezze che la caratterizza». Nel ruolo di Elettra, invece, il giovane talento pattese Noemi Scaffidi, diplomata all’Istituto nazionale del Dramma Antico e, a completare il terzetto tutto al femminile, nelle vesti della Nutrice ci sarà l’attrice e teatroterapeuta Claudia Pasquale.