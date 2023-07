L’Associazione Culturale “Corpo Musicale Aluntium” presenta Domenica 23 Luglio lo spettacolo “Sicilia Canta e Cunta“, alla presenza come special guest di Nino Nobile, Roberta Sava e Antonio Putzu.

Si tratta dell’annuale concerto estivo della Banda Musicale, che si terrà alle ore 21:30 in Piazza Padre Maestro e che quest’anno si basa su un repertorio di canzoni siciliane (da qui il titolo dello spettacolo). “Vi risulterà difficile non conoscere almeno una canzone, tra quelle che verranno proposte – dichiarano i componenti del Corpo Musicale -. Vi aspettiamo dunque a San Marco. Non mancate”.

Il concerto del “Corpo Musicale Aluntium” è inserito nel programma dell’Estate Aluntina 2023, che viene caratterizzata da altri appuntamenti musicali. Ad esempio il giorno successivo, Lunedì 24 Luglio, è previsto uno spettacolo musicale della XXL Band, il 25 si svolgerà lo Zecchino Story, il 26 ci sarà l’evento “Sotto le stelle del Castello“, un Dj set a cura della Consulta Giovanile Aluntina, il 27 sarà rappresentato il Musical “Notre Dame de Paris“, della Dance Studio di Daniela Alberto, mentre il 28 e 29 sarà la volta del “Radica Festival“, con l’organizzazione dell’Associazione “Tre60Lab”.