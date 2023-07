Si è svolta ieri sera, presso il campetto comunale in erba sintetica di Mirto, la terza edizione del Memorial “Cirino Sapone“, un triangolare di Calcio a 5 per commemorare lo storico Presidente della Polisportiva Mirto, scomparso nell’Ottobre 2020.

Il Memorial è stato organizzato dalla Polisportiva, con il patrocinio del Comune di Mirto; le 3 squadre partecipanti, Blu, Bianca e Rossa, sono scese in campo con una maglia commemorativa. Per la cronaca il triangolare è stato vinto dalla Squadra Blu, che ha superato la Squadra Rossa 5-2 e quella Bianca 5-3; il match tra Squadra Bianca e Squadra Rossa si è concluso in pareggio sul 5-5 (la Squadra Bianca si è classificata seconda per migliore differenza reti).

Le 3 squadre sono state premiate con delle coppe, al termine delle partite è stato offerto un rinfresco e i calciatori, insieme ai parenti di Cirino Sapone, hanno posato per una foto ricordo, con un cartellone dedicato al Presidente storico della Polisportiva Mirto alle spalle dei presenti. Il triangolare ha visto affrontarsi i giocatori attuali del Mirto e alcune vecchie glorie della Polisportiva; tra i calciatori era presente anche Luca Sapone, il figlio di Cirino Sapone. La dirigenza della Polisportiva Mirto ha voluto organizzare questo Torneo, per ricordare la memoria di una figura fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la valorizzazione del calcio a Mirto.