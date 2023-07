Completare in tempi brevi il Ponte Termini, attivando doppi turni per gli operai impegnati nei cantieri. Sollecitato il reperimento delle somme per completare la messa in sicurezza e la segnaletica delle due bretelle realizzate per l’attraversamento tra Barcellona Pozzo di gotto e Terme Vigliatore e viceversa.

Sono le richieste avanzate all’Assessore Regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò dal sindaco di termense Bartolo Cipriano e dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale barcellonese, Pinuccio Calabrò e Giuseppe Benvegna. Dall’Assessore sono giunte risposte positive circa l’accoglimento delle richieste. E quindi spetterà alla Città Metropolitana di Messina migliorare la segnaletica.

Nel corso dell’incontro, si è parlato anche dei cavalcavia posti sotto sequestro e che rappresentano un importante snodo strategico nei collegamenti viari per il comprensorio. Chiesto anche il transito dei bus Ast per non creare ulteriori disagi ai cittadini.

Capitolo Ponte Mela. Il sindaco Calabrò e l’Assessore Benvegna hanno protestato nei confronti del Genio Civile e della Città Metropolitana per gli eccessivi ritardi sui lavori e sul mancato rispetto delle scadenze per la realizzazione della bretella di collegamento su Milazzo. Sullo sfondo un intero comprensorio attende.