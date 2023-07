La Prima Sezione Penale del Tribunale (presidente Maria Eugenia Grimaldi, giudici Antonella Crisafulli e Alessandra Di Fresco) ha condannato un 23enne a 6 anni e 6 mesi di reclusione perché accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza.

I fatti risalgono al 2020 quando il giovane, allora 20enne, costrinse la sua ex, una 18enne a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. Il ragazzo è stato condannato anche al risarcimento del danno alla parte civile. Una sera dell’agosto 2020, nella zona sud di Messina, il ragazzo avrebbe portato la ragazza in un luogo isolato e quando lei aveva cercato di andare via l’avrebbe costretta, strattonandola, a rientrare in auto per avere un rapporto sessuale.

I due ragazzi si conoscevano da tempo, ma nonostante l’intesa tra loro fosse diventata tale da avere dei rapporti sessuali, non si arrivò mai ad una vera relazione sentimentale. E proprio ad agosto, quando la ragazza comprese che da quel rapporto non sarebbe sbocciato nulla, decise di chiudere la storia. Arrivò a troncare ogni tipo di contatto con il giovane, bloccandolo anche sui vari social. Il giovane non avrebbe accettato questo comportamento e avrebbe quindi continuato a inviarle messaggi senza però ottenere risposta. La sera della violenza la ragazza si convinse a di incontrarlo per ribadire la fine di quel rapporto, ma lui la obbligò ad avere un rapporto per il quale adesso è arrivata la condanna.