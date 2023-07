Da Patti Marina a Marinello, passando per Mongiove, le strutture balneari pattesi anche quest’anno metteranno a disposizione dei diversamente abili le sedie da mare J.o.b. «Il servizio, già attivo da alcuni anni, consentirà alle persone con disabilità di arrivare comodamente sul bagnasciuga, svolgere attività in acqua e godersi il mare e il sole in totale relax», è il commento dell’assessore ai Servizi sociali Federico Impalà.

Le carrozzine sono disponibili nei lidi Tortuga e Sun Beach di Patti Marina, nella spiaggia attrezzata dell’hotel La Playa, al lido Grotte Beach del borgo marinaro di Mongiove e all’Action Wind di Marinello. Il servizio era stato introdotto per la prima volta nel 2014 grazie alla collaborazione stretta dal Comune di Patti con la cooperativa sociale Genesi, che all’epoca gestiva il servizio comunale di assistenza domiciliare agli anziani. La sedia “J.o.b.” è pensata proprio per il trasporto in spiaggia di disabili e anziani, essendo munita di una coppia di ruote di grosse dimensioni studiate appositamente per il trasporto agevole sulla sabbia.

«Con la consegna dell’ultima sedia a Marinello, gentilmente donata dal Rotary Club di Patti, si amplia – ha dichiarato l’assessore Federico Impalà – l’offerta nelle strutture balneari pattesi a servizio delle persone con disabilità motorie. Inoltre, nei giorni scorsi – ha aggiunto l’assessore – sono state ultimate le installazioni di passerelle, docce, mastelli per la differenziata e aree d’ombra attrezzate lungo tutti i nostri dodici chilometri di costa balneabile».