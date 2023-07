Il progetto di consolidamento e stabilizzazione dell’area a sud di piazza Gramsci è giunto al livello esecutivo e adesso si procederà con l’iter che dovrà approdare agli espropri delle porzioni di terreno interessate dai lavori.

Negli anni scorsi il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico aveva pianificato un intervento atto a restituire la piena e sicura fruibilità all’area in forte espansione urbanistica, già classificata ad alto livello di rischio (R4). La progettazione esecutiva, affidata nel 2021, è stata effettuata da un pool di professionisti coordinato dalla “Orion Progetti srls” di Caprileone.

L’area in questione si sviluppa lungo il fronte nordorientale del territorio pattese, dove negli ultimi anni sono stati registrati lenti ma costanti scivolamenti del terreno e cedimenti delle pavimentazioni e dei muri di sostegno. In alcuni casi si sono anche verificate preoccupanti lesioni a diversi edifici privati. «Una situazione – scriveva nel 2021 la Struttura commissariale – di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità, ma anche di forti disagi per i residenti». Da qui l’esigenza di procedere spediti con il progetto di consolidamento, per giungere alla stabilizzazione del versante mediante una trincea drenante che intercetti i livelli idrici superficiali e contrasti l’alterazione e il degrado degli strati argillosi. Le acque drenate e raccolte dalla tubazione posta sul fondo della trincea verranno, infine, allontanate tramite una condotta di smaltimento realizzata con tubazione in pead per essere recapitate al canale delle acque bianche, già esistente.

Poco meno di 64mila euro è la cifra già spesa per la redazione degli studi geologici e delle indagini propedeutiche. Adesso il progetto è finalmente giunto al livello definitivo e l’attuazione degli interventi comporterà l’espropriazione di alcuni terreni di proprietà privata, per i quali è già stato avviato il procedimento di apposizione il del vincolo preordinato all’esproprio. I proprietari delle aree potranno effettuare eventuali osservazioni al Commissario di Governo contro il dissesto entro trenta giorni. Il frazionamento delle aree verrà approvato solo dopo l’eventuale presentazione di osservazioni scritte da parte degli interessati, i quali potranno chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei loro beni che non siano state prese in considerazione, qualora risulti per esse un’utilizzazione disagevole o siano necessari lavori considerevoli per poterne disporre agevolmente. Trascorsi i trenta giorni sarà il Consiglio comunale, mediante l’approvazione del progetto definitivo, a procedere all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.