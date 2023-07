Al Comune di Patti ci vorrà ancora tempo per procedere all’affidamento del servizio di riscossione dei tributi.

La commissione ha infatti annunciato che procederà all’apertura del giudizio di anomalia per la congruità delle offerte, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. All’esito dell’esame delle tre offerte pervenute, la Etruria Servizi aveva ottenuto un punteggio di 27,429, risultando la prima in graduatoria. Ma la concorrente Creset, già affidataria del servizio di riscossione per il Comune di Patti nel quinquennio 2018/22, avrebbe rappresentato alla commissione che i costi di manodopera verificati nell’offerta di Etruria risulterebbero «non compatibili con gli oneri di servizio previsti nel capitolato d’oneri».

Tutto slitterà dunque di almeno 15 giorni, quando la commissione tornerà a riunirsi per valutare le controdeduzioni. In ballo c’è l’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità (compresi i diritti sulle pubbliche affissioni), della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche e di tutte le entrate tributarie e patrimoniali. L’appalto in via di affidamento prevede anche l’espletamento di un servizio di supporto all’Ufficio Tributi nella riscossione dei pagamenti volontari dei proventi del servizio idrico e nell’accertamento delle elusioni/evasioni di Ici, Imu, Tares, Tarsu, Tia e Tari. Il capitolato d’appalto prevede l’affidamento del servizio per cinque anni e per un importo presunto di 825.367,13 euro.

Nel dettaglio, la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dovrebbe incidere per 224mila euro, mentre l’attività di supporto all’Ufficio tributi nell’accertamento delle elusioni e delle evasioni di Imu, Tari, Imposta di soggiorno, Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovrebbe pesare per 462.303,26 euro. In poco più di 114mila euro è stata invece stimata l’attività di supporto all’Ufficio tributi nell’accertamento dei proventi del servizio idrico, mentre inciderà per circa 25 mila euro il rimborso complessivo per tutte le posizioni sollecitate e le ingiunzioni fiscali inviate. Si tratta di cifre ricavate da una stima sugli importi già riscossi nei cinque anni precedenti dalla società che attualmente espleta il servizio.

Tra i servizi oggetto di gara anche le contravvenzioni al codice della strada, le sanzioni amministrative e gli oneri di urbanizzazione, compresi quelli di annualità arretrate purché non prescritti secondo la normativa vigente. I compensi dell’affidatario verranno stabiliti nella misura del 14% sulla riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali; del 16% sull’attività di supporto all’Ufficio tributi nell’accertamento delle elusioni e delle evasioni di Imu, Tari, Imposta di soggiorno, Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; del 3% sull’attività di supporto all’Ufficio tributi nell’accertamento dei proventi del servizio idrico.