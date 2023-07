“L’Eucarestia è la mia autostrada verso il cielo” diceva il beato Carlo Acutis, che ha fatto della sua breve ma intensa vita un vero e proprio atto di amore verso Dio. Dal 19 luglio anche Milazzo ha un simbolo che ricorderà questo ragazzo dalla fede incrollabile.

È stato presentato ieri presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore a Milazzo un quadro del Beato Carlo Acutis realizzato dall’artista Laura Marchese e commissionato Famiglia Del Bono – Lo Miglio. Il quadro raffigurante Carlo Acutis è adesso esposto nella parrocchia del borgo marinaro di Vaccarella.

Un atto di amore, un segno tangibile della fede che deve diventare testimonianza per il prossimo e soprattutto per le giovani generazioni. È proprio questo è stato l’intento con il quale la famiglia Del Bono ha commissionato l’opera per donarla alla Chiesa di vaccarella, affinché “il Suo esempio di vita possa essere un faro per molti giovani della nostra Milazzo e che la devozione per questo meraviglioso ragazzo si diffonda sempre più.”

Un esempio di fede e devozione molto grande, che può e deve essere da esempio e modello quello dato dalla famiglia Del Bono composta da Marcella Lo Miglio, Salvo Del Bono, Giulia Del Bono, Giuseppe Del Bono, Elvira Lo Duca e Giuseppe Colosi.

“Da qualche anno, -ha raccontato Marcella Lo Miglio- abbiamo conosciuto la vita e la storia del Beato Carlo Acutis e da subito siamo rimasti affascinati dalla Sua semplicità e dal Suo esempio di Vita. Pensare a Lui come ad un figlio, perché ha l’età dei nostri figli, e percepire come in Lui ci sia qualcosa di straordinario nell’ordinario. Nella Sua breve vita di soli 15 anni è riuscito a raggiungere mete così alte con piccoli gesti di Vita quotidiana. Abbiamo voluto donare questo quadro alla nostra Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Milazzo, affinché tutti possano avere la possibilità di conoscerlo e di invocare la Sua intercessione, in particolare per i giovani della nostra Parrocchia e della nostra città di Milazzo affinché sia un esempio da seguire. Il nostro intento è solo quello di far conoscere e diffondere il culto verso questo giovane Beato affinché interceda per noi e faccia piovere su tutti copiosi miracoli attirando sempre più persone, specialmente i giovani, a seguire il Suo esempio di amore verso Gesù. Abbiamo commissionato il quadro alla pittrice milazzese Laura Marchese che con grande professionalità ed amore si è presa cura di realizzarlo”.

Un quadro realizzato dall’artista Laura Marchese, molto conosciuta in zona per le sue doti: “Ho realizzato il ritratto di Carlo Acutis in pittura ad olio su tela, osservando una delle foto emblematiche in cui indossa la maglia rossa. Ho abbozzato il lavoro senza conoscere la sua storia, ma mentre realizzavo la seconda stesura di pittura, ho ascoltato dei video su youtube, testimonianze e racconti del breve passaggio terreno di Carlo, e chiaramente il suo sguardo ha iniziato ad avere un senso più profondo, quel senso di bellezza e bontà che i greci riunivano nel termine kalokagathia. Avere in casa il mezzo Busto di Carlo in lavorazione, nelle misure 95X65 cm, a campeggiare nella stanza è stato come avere un volto amico presente e benevolo. Da laica, ho accolto volentieri e con apertura di cuore la committenza da parte della Famiglia Del Bono, a me oggi particolarmente cara per i valori di amore, unione e fede di cui sono testimoni, e che ringrazio particolarmente per aver legato la mia pittura al nome di Carlo Acutis.”

La Sig.ra Lo Miglio racconta anche i particolari della vita del giovane Carlo Acutis, “un ragazzo dei nostri giorni che amava evangelizzare attraverso Internet. Famosa è la Sua mostra dei Miracoli Eucaristici nel mondo attraverso i secoli, che possiamo visitare dal nostro computer. Lui è per noi un santo della porta accanto, un giovane che oggi avrebbe avuto solo 32 anni, la Sua fama di santità ormai lo precede in tutto il mondo.

Ora il Suo corpo incorrotto riposa ad Assisi presso la Chiesa detta della Spoliazione che per coincidenza è Chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi, come la nostra chiesa di Santa Maria Maggiore di Milazzo. Oggi abbiamo avuto il dono, di avere per qualche giorno, la reliquia con i Suoi capelli, che ci ha prestato Don Filippo Lucianetti, della Parrocchia S. Maria Assunta di Faro Superiore di Messina, che ringraziamo per la Sua disponibilità.

Già nel novembre del 2021 , insieme ad un nostro confratello Terziario, abbiamo avuto il privilegio di ritirare la reliquia per portarla nella Parrocchia di San Papino di Milazzo dove è stata venerata per alcuni giorni. Da quel giorno il nostro amore verso il Beato Carlo Acutis è aumentato sempre di più e abbiamo deciso far realizzare un quadro per devozione verso di Lui.