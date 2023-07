Manca un solo giorno all’inizio di “Sicily Fud“, l’evento gastronomico dei Nebrodi in cui il gusto incontra la passione, che si svolgerà dal 21 al 23 Luglio in Piazza Mattarella a Rocca di Capri Leone, mentre il 28 Luglio si sposterà in Piazza Vittorio Emanuele a Capri Leone centro.

Nei 4 giorni dell’appuntamento culinario si potranno degustare i piatti della tradizione, rivisitati in chiave gourmet e preparati con ingredienti di qualità, tra food truck, bancarelle e show cooking con gli chef tra i più rinomati del panorama siciliano.

L’iniziativa viene finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la promozione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici. Sarà presente lo chef stellato Accursio Capraro e si svolgeranno workshop, panel di prodotti, educational e incontri con i produttori e le aziende, premi ed eventi speciali a tema. Il 21 Luglio ci sarà il primo Live cooking di Street Food Gourmet con qualificati chef e pasticcieri, tra cui Calogero Pintaudi (Taudì), Alessandro Di Pane (Il Capriccio) e Cono Serio-Gaetano Lipari (Pasticceria Frisenda). Il 22 Luglio al secondo Live cooking saranno presenti, oltre a Calogero Pintaudi, Isabella Catalano (La Bottega Reale) e le Chef dell’Antica Filanda/Le Soste di Ulisse. Il 23 Luglio si terrà l’ultimo Live cooking a Rocca di Capri Leone, con la presenza di Lidia Calà (Pasticceria Dolce Incontro), Alessandro Astone (Braceria Grill76), Filippo Nici (Pasticceria La Cometa) e Luisa Agostino (La Paisanella). L’evento speciale sarà affidato ad Accursio Capraro (Ristorante Accursio) e alla Federazione Pasticcieri.

I Live cooking si svolgeranno anche a Capri Leone centro, ci saranno collegamenti in diretta con programmi televisivi, radiofonici e online, interviste, sarà riservato uno spazio per un Laboratorio di Birra, con l’apertura straordinaria del Birrificio Artigianale Kottabos; ci saranno poi lezioni di birra, degustazioni e visite guidate. Tutti gli appuntamenti di “Sicily Fud” cominceranno a partire dalle ore 18:00 e continueranno fino alle ore 24:00; l’ingresso è gratuito e le degustazioni gratuite.