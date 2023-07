E’ stato presentato ufficialmente il programma dei festeggiamenti in onore di S. Giacomo Apostolo, Santo Patrono del Comune di Galati Mamertino, che culmineranno con la solennità della Festa il 25 Luglio.

Il 24 e il 25 Luglio, la vigilia e il giorno della Festa di S. Giacomo, sono due giorni importanti per la comunità galatese, che tutto l’anno aspetta queste due attese giornate con tanta emozione nel cuore. Già dal 15 Luglio i fedeli si stanno preparando alla Festa, con la sistemazione della statua del Santo davanti all’Altare maggiore della Chiesa Madre, mentre da giorno 16 ha preso il via la novena in onore di S. Giacomo. Domenica 23 Luglio, dopo la Santa Messa, la statua di S. Giacomo verrà sistemata sulla vara, come ogni anno tra gli applausi e la gioia di tutti i fedeli.

I componenti del Gruppo di S. Giacomo hanno dichiarato a proposito dei festeggiamenti: “La Festa del Protettore S. Giacomo è per i galatesi sinonimo di emozione, devozione e fede, parole che si mescolano tra loro fino a tramutarsi in amore verso il proprio paese. Ed è proprio ciò che, unito allo spirito giovanile, permette la riuscita della lunga processione per le vie del paese. La vara viene portata a spalla da tantissimi devoti, soprattutto giovani, che ogni anno si avvicinano con profonda devozione e tanto amore al Santo Patrono. Il momento più emozionante risulta sempre il rientro del Santo Patrono in Piazza San Giacomo, la Piazza principale del paese dedicata al Santo, dove viene accolto dagli applausi dei fedeli insieme alle grida dei portatori, che rendono il momento particolarmente suggestivo. La vara viene innalzata a braccia verso il cielo, in segno di devozione, che tende a simboleggiare il trionfo di S. Giacomo sui nemici della cristianità, recitando la suddetta grazia: “E gridamu amici e frati a razia du prutitturi di Jalati”.

Il Gruppo di S. Giacomo ricorda, inoltre, che quest’anno si terrà il primo Raduno dei pellegrini di San Giacomo, in programma nei giorni 12 e 13 Agosto 2023. La sera del 24 e 25 Luglio si terranno due spettacoli musicali, offerti dall’Amministrazione Comunale e, a conclusione dei festeggiamenti, si svolgerà lo sparo dei fuochi artificiali. Infine il 27 Luglio verrà effettuato il sorteggio dei premi, presso i locali della Parrocchia. Saranno presenti per le processioni tradizionali la Banda Musicale “G. Verdi” di Galati Mamertino e il Complesso Bandistico “F.lli Marino” di Alcara Li Fusi, l’illuminazione artistica sarà affidata alla Ditta Plescia di Misilmeri, mentre si occuperà dei fuochi d’artificio la Ditta Russo di Castell’Umberto.