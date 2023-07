Nei Comuni di Frazzanò e Mirto avverrà la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti, in modo da migliorare le condizioni di decoro per l’ambiente.

A Frazzanò ci si potrà recare Venerdì 21 e Sabato 22 Luglio dalle ore 8:00 alle 12:30, presso i locali del Comune situati al piano terra, e verranno distribuiti 5 bidoni da Lit. 30. Gli intestatari del ruolo RSU sono invitati a presentarsi muniti di tessera sanitaria, per il ritiro sia personalmente o tramite un delegato. Per gli anziani impossibilitati e i disabili è prevista la consegna a domicilio, attraverso i volontari del Servizio Civile; l’Amministrazione Comunale ricorda che chi non effettuerà il ritiro nelle suddette date, potrà farlo presso gli uffici preposti di Sant’Agata di Militello.

Il Comune di Mirto ha, invece, lanciato l’avviso alla popolazione “Miglioriamo la Raccolta Differenziata“, informando i cittadini che verranno consegnati alle utenze domestiche i contenitori di raccolta differenziata, a cura della LTS Ambiente. Tutti i cittadini intestatari di utenza possono presentarsi, presso il Palazzo Municipale, nei giorni 24, 25 e 26 Luglio dalle ore 8:30 alle 12:30, muniti di tessera sanitaria per l’associazione del kit.