Giallo sul ritrovamento di un cadavere carbonizzato all’interno di un’auto Ford divorata dalle fiamme a Oliveri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Patti, stamattina intorno alle 10,30, allertati dalla segnalazione dell’incendio dell’autovettura. Le fiamme, peraltro, complici le altissime temperature che si registrano in zona, si erano subito propagate alle zone adiacenti, alimentandosi tra le sterpaglie lungo la SS113 che conduce in direzione di Tindari, precisamente in contrada Babbo.

Durante le operazioni di spegnimento del rogo e successiva messa in sicurezza della zona, i Vigili del Fuoco hanno notato la presenza del corpo senza vita. Sul posto si sono portati i Carabinieri della Stazione di Falcone e quelli del RIS di Messina per effettuare tutti i rilievi del caso. Indagano i Militari dell’Arma della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti.

AGGIORNAMENTO: Il corpo ritrovato sull’autovettura Ford è quello di un uomo di 74 anni, originario di Basicò, ma residente a Oliveri. L’uomo sembra fosse in cura presso una struttura psichiatrica a causa di uno stato depressivo. Una pista molto battuta dagli inquirenti è quella che l’uomo si sia dato fuoco. La salma sarà sottoposta ad autopsia e, a tal proposito, è stata posta sotto sequestro.