L’attaccante siciliano Totò Schillaci prenderà parte come ospite l’1 Agosto alla seconda serata di un quadrangolare di calcetto tra Scuole Calcio, Torneo organizzato dall’ASD Sfarandina.

L’Amministrazione Comunale di Castell’Umberto, con la collaborazione di Danilo Scurria, ha voluto creare questo importante evento con la presenza di Totò Schillaci, per permettere a tutti gli appassionati di calcio di incontrare il simbolo del Campionato del Mondo di Calcio del 1990, disputato in Italia.

Totò Schillaci, capocannoniere di Italia ’90, arriverà nel pomeriggio a Castell’Umberto e, dopo i saluti alla cittadinanza, si sposterà nella Contrada Sfaranda dove alle ore 18:00 darà il calcio di inizio al Torneo di calcetto tra le Scuole Calcio dell’hinterland. Poi l’attaccante incontrerà i tifosi nel corso della conferenza stampa, che si svolgerà sempre nella Contrada Sfaranda; a seguire ci saranno un rinfresco e delle sessioni di selfie con appassionati di calcio.

Salvatore Schillaci, detto Totò, viene ricordato soprattutto per le sue prestazioni e reti nel Campionato del Mondo di Calcio del 1990, disputato proprio in Italia, competizione chiusa dalla nazionale italiana al terzo posto. Schillaci nell’occasione si era aggiudicato i titoli di capocannoniere e di miglior giocatore del torneo; nello stesso anno è giunto secondo nella classifica del Pallone d’Oro, alle spalle del tedesco Lothar Matthaus, vincitore con la Germania dei Mondiali, grazie all’1-0 sull’Argentina in finale. Schillaci, nato e cresciuto nel quartiere popolare di San Giovanni Apostolo a Palermo, ha iniziato a giocare nelle giovanili dell’AMAT Palermo, squadra di quartiere che rappresentava l’omonima azienda municipalizzata palermitana. Nel 1982 viene ingaggiato dal Messina, in Serie C2, e nella stagione 1985/86 contribuisce con 11 reti alla promozione in Serie B. Al Messina ad allenarlo ci sono Franco Scoglio e Zdenek Zeman; sotto la guida del tecnico boemo Schillaci segna 23 gol e si laurea capocannoniere del Campionato cadetto. Nel 1989 Schillaci viene ingaggiato dalla Juventus per 6 miliardi di lire; esordisce in Serie A il 27 Agosto, nella partita in casa contro il Bologna (terminata 1-1). Nella sua prima stagione in bianconero conquistò subito il posto da titolare e realizzò 15 gol in 30 match di Campionato, acquisendo il soprannome di Totò-Gol; Schillaci contribuì in maniera decisiva al double del club torinese nella Coppa Italia e nella Coppa Uefa. La sua ottima annata convinse il CT dell’Italia Azeglio Vicini a convocarlo al Campionato del Mondo 1990. Nella stagione 1992/1993 Schillaci approda all’Inter; l’esordio con il club nerazzurro avvenne nella gara Inter-Reggiana in Coppa Italia, incontro terminato 4-2 e in cui l’attaccante segnò il suo primo gol con la nuova maglia. Con l’Inter giocò due stagioni, siglando in totale 11 gol in 30 partite e partecipando al vittorioso cammino nella Coppa Uefa 1993/1994. Nel 1994 arriva in Giappone al Jubilo Iwata, diventando il primo calciatore italiano a militare nel campionato giapponese. Nel 1997 vinse con la sua squadra la J League, ma subì anche un serio infortunio che lo relegò definitivamente lontano dai campi da gioco, fino al ritiro del 1999.

Schillaci ha avuto la massima notorietà con i Campionati del Mondo di Calcio del 1990 in Italia, ricordati come le “Notti Magiche“. L’attaccante siciliano partì dalla panchina come riserva di Carnevale, nel match di apertura contro l’Austria; poi entrò sul terreno di gioco nella seconda metà del secondo tempo, quando il punteggio era fermo sullo 0-0 e, dopo solo 4 minuti dal suo ingresso in campo, segnò di testa il gol decisivo che permise agli azzurri di vincere la partita. Le altre sue reti al Mondiale vengono poi firmate contro Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda, nella semifinale persa ai rigori contro l’Argentina e nella finalina del terzo e quarto posto contro l’Inghilterra, che l’Italia vinse poi per 2-1. A fine torneo Schillaci vinse il Pallone d’Oro Adidas quale miglior giocatore della manifestazione e la Scarpa d’Oro Adidas, in qualità di capocannoniere (6 reti); nello stesso anno solare si classificò secondo nella classifica del Pallone d’Oro di France Football, dietro solo al tedesco Lothar Matthaus.