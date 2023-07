Brucia ancora la collina di Camaro, dove un vasto incendio ha bruciato ettari di macchia mediterranea.

Il fuoco ha messo a rischio anche alcune famiglie che, in via precauzionale, sono state fatte evacuare Il focolaio originario di ieri sera, in zona “Madonnuzza”, per via del vento si è allargato, raggiungendo l’area del torrente Catarratti. Canadair in volo e squadre dei vigili del fuoco tutte impegnate insieme al personale della protezione civile e forestale.

Uomini e mezzi sono arrivati in rinforzo anche da Rometta, così come è stato necessario richiedere rinforzi ai pompieri di Catania. Fiamme in diversi altri punti della città, da via Pietro Castelli al torrente Trapani, fino allo Scoppo.