Sono stati condannati sette dei 41 imputati nel processo di primo grado al Tribunale di Patti, finiti a giudizio nell’inchiesta “Gamma Interferon” su abigeati e macellazioni clandestine sui Nebrodi, in cui erano ipotizzate anche associazione a delinquere, diffusione di malattie infettive e truffa ai danni dell’Agea con la presunta complicità di veterinari dell’Asp.

Le condanne sono state disposte dal collegio del Tribunale di Patti, presidente Ugo Scavuzzo, a latere Eleonora Vona e Giovanna Ceccon, per Biagio Salvatore Borgia, (4 anni e 3 mesi e 2500 euro di multa), Nicolino Gioitta (4 anni e 6 mesi e 2500 euro) Sebastiano Conti Mammamica (3 anni e 3 mesi) Antonino Calcò detto Brik e Salvatore Musarra (3 anni), Tindaro Agostino Ninone e Giovanni Girbino (2 anni e 6 mesi e 2500 euro di multa). Dovranno corrispondere anche il risarcimento danni alle parti civili costituite, Asp Messina, Parco dei Nebrodi, Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari, Codacons e Associazione Tribunale dei Consumatori.

La sentenza ha quindi certificato la prescrizione di gran parte delle ipotesi di reato, tra cui la stessa contestazione di associazione a delinquere, con il pronunciamento di non luogo a procedere per 103 dei 127 capi d’imputazione nel processo iniziato nel 2018, Disposte quindi varie assoluzioni per singoli capi per difetto di querela, altri per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste. Assolto dall’accusa di corruzione a suo carico, l’ex sostituto commissario di Polizia Enzo Saporito, già al comando del posto fisso di Tortorici, per cui il collegio ha rilevato l’insussistenza del fatto contestato.

L’operazione “Gamma Interferon”, lo ricordiamo, condotta dalla Polizia del commissariato di Sant’Agata Militello, portò nel dicembre 2016 all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 33 persone. Nel marzo scorso, invece, nella requisitoria del pubblico ministero erano state chieste condanne per 30 imputati a pene per complessivi 91 anni di carcere. Il collegio giudicante ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.