Castell’Umberto – E’ stato presentato ufficialmente il programma dell’Estate 2023 a Castell’Umberto, che ha preso il via ieri sera con il Saggio di fine anno di violino e si concluderà il 17 Settembre con una manifestazione equestre.

Il cartellone delle manifestazioni estive è stato allestito dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni locali, e sarà caratterizzato da diversi eventi tra musica, giochi, sport e divertimento.

Tra gli appuntamenti da segnalare il 31 Luglio e il 1 Agosto verrà disputato un quadrangolare di calcetto, a cura dell’ASD Sfarandina e che vedrà nella seconda serata la presenza come ospite dell’ex calciatore Totò Schillaci, il 2 Agosto la Giornata dell’Ambiente, il 6 Agosto l’evento “Note al tramonto”, il 12 Agosto la Notte Bianca per grandi e piccoli, il 13 Agosto la Festa della Birra, il 28 Agosto il concerto del cantante Briga, che si esibirà in occasione della Festa del S. Patrono San Vincenzo Ferreri, la Festa dello Sport il 29 Agosto, a cura dell’Inter Club “J. Zanetti”.

Lo sport sarà presente in varie occasioni, oltre al quadrangolare di calcetto, con i Giochi Castanesi il 27 e 28 Luglio, il Torneo di Tiro a Volo il 13 Agosto, Piscina in Musica il 15 Agosto, il Triathlon Umbertino il 20 Agosto, la tredicesima manifestazione equestre il 17 Settembre.