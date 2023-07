Si sono celebrate, ieri pomeriggio, le esequie di Renzo Sciammetta, l’operaio 40enne, morto a causa di un incidente sul lavoro, verificatosi lo scorso 14 luglio nel territorio di Caronia.

Il giovane, era impegnato nel montaggio di una grondaia su un tetto, per conto della ditta con cui lavorava. Quel giorno, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, è volato giù da l’impalcatura alta diversi metri, finendo rovinosamente a terra. Il 40enne, è spirato in ambulanza, prima di essere trasferito in ospedale.

I funerali, sono stati celebrati nella chiesa Madonna SS. delle Grazie, dal parroco Salvatore Lipari e don Tino Scaffidi.

“Renzo, è stato luce – ha detto commosso padre Salvatore Lipari durante l’omelia-. E se siamo qui, non è per la tragicità di ciò che è accaduto. Ci manchi tu, caro Renzo. Sei tu, il terreno che ci viene a mancare. Sei tu, la luce che questa realtà, tende a spegnere. Ma siamo qui, per te, perché tu continui ad essere luce”.

In tanti hanno affollato il sagrato della chiesa, per rendergli omaggio. Mentre, fuori, nel piazzale, in molti hanno atteso l’uscita del feretro del giovane, per salutarlo un’ultima volta.

Alle esequie, oltre alla Mamma Rita, i fratelli Salvatore, Ivan ed Emanuele, e i parenti, erano presenti anche il sindaco di Montagnareale Salvatore Sidoti e il primo cittadino della città di Patti, Gianluca Bonsignore.

Renzo Sciammetta, abitava in contrada Valle di Sorrentini nel comune di Patti, ma ha vissuto gran parte della sua vita nel piccolo comune di Montagnareale, dove, nel tempo libero, amava stare con gli amici.