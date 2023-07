Galati Mamertino – Il gruppo consiliare di opposizione “Uniti si cresce” chiede una dettagliata relazione sulla presenza di movimenti franosi, nelle zone attraversate dalla Strada Paratore, e un sopralluogo congiunto di Amministrazione, Ufficio Tecnico e tecnici della Regione, per l’ottenimento di finanziamenti indirizzati alla messa in sicurezza dell’area.

I 3 Consiglieri Comunali di minoranza Giuseppe Drago, Claudia Bontempo e Bruno Natale indirizzano la loro nota al Presidente del Consiglio, al capogruppo di “SìAmo Galati“, al Segretario Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale; l’ordine del giorno prevede la richiesta di interventi urgenti presso la Strada a scorrimento veloce Galati Mamertino – Due Fiumare – Tratto di competenza del Comune di Galati Mamertino, generalmente denominato “Strada Paratore“.

I Consiglieri di opposizione, nella qualità di Consiglieri appartenenti al gruppo consiliare “Uniti si cresce“, considerato:

1) che la Strada a scorrimento veloce Galati Mamertino – Due Fiumare – Tratto di competenza del Comune di Galati Mamertino, generalmente denominato “Strada Paratore“, rappresenta un’arteria vitale per la comunità galatese, in quanto consente di raggiungere i Comuni costieri, i servizi anche ospedalieri e l’Autostrada ME-PA in breve tempo;

2) che la compromissione di detta arteria rappresenterebbe un gravissimo danno per la comunità galatese tutta;

3) che la Strada rappresenta anche un’importante via di fuga e la sua compromissione rappresenterebbe un danno esiziale per tutti i cittadini, in caso di calamità naturale;

4) che l’arteria è indispensabile per la sopravvivenza delle attività economiche galatesi e consente agli alunni delle scuole superiori di raggiungere celermente gli istituti scolastici;

5) che nella Strada predetta è interrata la rete del gas e, a causa di rotture della stessa, più di una volta è stato necessario chiudere l’arteria, per salvaguardare la cittadinanza e consentire la riparazione delle tubazioni;

6) che recentemente si sono verificate ben tre perdite a livello temporale ravvicinate, una il 4 Febbraio 2022, un’altra il 27 Gennaio scorso e una recentissimamente, che hanno costretto il Sindaco ad emettere un’Ordinanza di chiusura della Strada con ovvi e gravi disagi per tutta la cittadinanza;

7) che a seguito dei predetti accadimenti non sembra che l’Amministrazione Comunale abbia messo in opera dei provvedimenti straordinari atti a salvaguardare il bene, ma si sia limitata alla chiusura dell’arteria per consentire le riparazioni della rete che veicola il gas;

8) che in più parti la Strada presenta degli avvallamenti anche di rilevate entità, che si ripresentano anche dopo breve tempo dalle eventuali (in verità rare) riparazioni effettuate dal Comune, segno questo tangibile che l’area potrebbe essere interessata da un movimento franoso, che rischia di comprometterne la transitabilità;

9) che il territorio nebroideo è ormai con preoccupante costanza interessato a fenomeni di dissesto idro geologico e che, quindi, parrebbe corretto intervenire prima dell’accadimento di problematiche di tale genere, in luogo di accusare a disastro accaduto il destino “cinico e baro” dei danni subiti dalle opere pubbliche e non;

10) che occorre, quindi, intervenire con la massima sollecitudine, onde mettere in sicurezza l’arteria stradale, rendendola sicura per la viabilità ed impedendo che eventuali movimenti franosi, interessando la rete del gas, causino chiusure dell’importante arteria stradale.

Per le motivazioni sopra predette i Consiglieri propongono di impegnare l’Amministrazione Comunale a:

– dare immediato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale, volto ad effettuare una immediata e dettagliata relazione sulla presenza di movimenti franosi nelle zone attraversate dall’arteria;

– impegnare l’Amministrazione Comunale e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale a raffrontarsi, entro dieci giorni, con gli uffici competenti della Regione Siciliana, onde organizzare un sopralluogo congiunto, così eventualmente aprire l’iter relativo a certificare un aggravamento dello stato di criticità idro geologica della zona, così da potere immediatamente accedere ai finanziamenti necessari, per la messa in sicurezza dell’area;

– impegnare il Sindaco a riferire dell’evoluzione della situazione, entro e non oltre il Consiglio Comunale successivo all’approvazione del presente OdG.

Il gruppo di opposizione chiede, inoltre, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale, stante l’urgenza imposta dalle circostanze, la convocazione “d’urgenza” del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri del gruppo di opposizione richiedono di garantire la presenza, durante il Consiglio Comunale, dell’Assessore ai Lavori Pubblici, del Responsabile della Protezione Civile Comunale, del Responsabile del Corpo Vigili Urbani Comunale, di un Responsabile della Rete Gas, che gestisce la tubazione interessata alle recenti perdite, e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch. Cavolo.